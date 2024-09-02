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Россиянам раскрыли, можно ли использовать маткапитал для реконструкции дома

Материнский капитал можно направить на реконструкцию дома. Об этом заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Источник: Freepik

«Средства в сумме, не превышающей 50% размера средств материнского (семейного) капитала, могут быть выданы владельцу сертификата на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, а также на реконструкцию дома блокированной застройки», — сказал он.

Депутат пояснил, что речь идет о домах на несколько многоуровневых жилых помещений с изолированными входами без общего подъезда, которые имеют отдельный выход на земельный участок и другие характерные особенности.

Гаврилов также напомнил, что с этого года маткапитал могут получить только имеющие российское гражданство на момент рождения ребенка и только в том случае, если младенец является гражданином России по рождению.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».