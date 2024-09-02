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Риелтор рассказал, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду

Ежемесячные платежи по ипотеке в России превысили стоимость аренды в среднем в пять раз, заявил в беседе с NEWS.ru основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если сравнить покупку квартиры в ипотеку и аренду жилья, то чисто экономически с точки зрения затрат по отношению к стоимости этого жилья аренда — это 4−5% годовых, в отдельных регионах может быть 6%, но ипотека — 20%. И это не считая возврата тела кредита. То есть ежемесячные затраты по ипотеке в четыре-пять раз выше, чем на аренду», — пояснил он.

По словам Апрелева, в 2024 году число сделок с покупкой жилья может сократиться в два раза. Спрос осенью будет перетекать на рынок съемных квартир, поэтому арендные ставки могут вырасти на 17%.

На этом фоне эксперт посоветовал подождать с покупкой жилья до снижения ключевой и банковских ставок и не откладывать подписание договора аренды.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».