Риелтор рассказал, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду

«Если сравнить покупку квартиры в ипотеку и аренду жилья, то чисто экономически с точки зрения затрат по отношению к стоимости этого жилья аренда — это 4−5% годовых, в отдельных регионах может быть 6%, но ипотека — 20%. И это не считая возврата тела кредита. То есть ежемесячные затраты по ипотеке в четыре-пять раз выше, чем на аренду», — пояснил он.
По словам Апрелева, в 2024 году число сделок с покупкой жилья может сократиться в два раза. Спрос осенью будет перетекать на рынок съемных квартир, поэтому арендные ставки могут вырасти на 17%.
На этом фоне эксперт посоветовал подождать с покупкой жилья до снижения ключевой и банковских ставок и не откладывать подписание договора аренды.
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