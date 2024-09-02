Риелтор рассказал, во сколько раз ипотека обогнала по цене аренду

«Если сравнить покупку квартиры в ипотеку и аренду жилья, то чисто экономически с точки зрения затрат по отношению к стоимости этого жилья аренда — это 4−5% годовых, в отдельных регионах может быть 6%, но ипотека — 20%. И это не считая возврата тела кредита. То есть ежемесячные затраты по ипотеке в четыре-пять раз выше, чем на аренду», — пояснил он.