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Разумное потребление: как тратить с умом?

Одним из драйверов роста инфляции в любой стране является высокий спрос населения на товары и услуги. Как потреблять разумно и стоит ли покупать все, что хочется? На эти вопросы Финансам Mail ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Банк России инициирует законы, которые помогут людям тщательнее контролировать свои расходы. К примеру, уже в ближайшее время все банки должны будут при каждой операции по кредитной карте сообщать клиенту и оставшийся лимит, и общую сумму долга, чтобы люди следили не только за тем, сколько могут потратить, но и за тем, сколько должны банку. Однако, для того чтобы кредитная нагрузка и другие траты не были в тягость, экономия должна быть разумной. На чем экономить не в ущерб качеству жизни? Давайте разберёмся.

Импульсивные покупки — это главный враг разумного потребления. Но справиться со спонтанными решениями не сложно, если применять три приёма.

Первый прием. Используйте опцию «отложить». Выбрать в магазине, потрогать, примерить и отправиться домой или на работу на несколько часов или день. Через какое-то время станет понятно, нужна такая покупка на самом деле или нет.

Второй прием. Составляйте списки. Это помогает покупать столько, сколько нужно. Суть этого правила в том, чтобы пересмотреть свое финансовое поведение и перестать тратить деньги на то, что не нужно и не копить лишнее.

Третий прием. Обдумать необходимость взятия кредита для совершения покупки. Для современно человека кредит — это удобный финансовый инструмент. Но использовать его нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств. В финансовой сфере есть правило, по которому уровень кредитной нагрузки на человека не должен превышать 30% от ежемесячного дохода. Иначе есть риск не справиться с выплатами и попасть в долговую яму. Взвешенный подход к кредитам — важный маркер разумного потребления!

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»