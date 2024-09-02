Разумное потребление: как тратить с умом?

Банк России инициирует законы, которые помогут людям тщательнее контролировать свои расходы. К примеру, уже в ближайшее время все банки должны будут при каждой операции по кредитной карте сообщать клиенту и оставшийся лимит, и общую сумму долга, чтобы люди следили не только за тем, сколько могут потратить, но и за тем, сколько должны банку. Однако, для того чтобы кредитная нагрузка и другие траты не были в тягость, экономия должна быть разумной. На чем экономить не в ущерб качеству жизни? Давайте разберёмся.