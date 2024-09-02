Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Путин обратил внимание, что в последние годы два государства прорабатывают несколько новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан (Улан-Батор), реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-экспорт».