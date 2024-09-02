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Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва и Улан-Батор прорабатывают межправительственное соглашение о поставках в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) по льготным ценам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

Источник: Reuters

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — отметил он.

Путин обратил внимание, что в последние годы два государства прорабатывают несколько новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан (Улан-Батор), реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-экспорт».