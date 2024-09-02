Путин: Восточный полигон РЖД будет развиваться из-за роста товарооборота с Азией

КЫЗЫЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизация Восточного полигона РЖД продолжится, необходимо развивать железнодорожное сообщение в Сибири и на Дальнем Востоке, повышая транспортную доступность регионов и открывая путь на азиатские рынки, заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«У нас большие планы по развитию железных дорог прежде всего так называемого Восточного полигона, то есть это все, что связано с развитием вообще транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет и не хватает провозных мощностей. Поэтому мы точно совершенно будем это делать», — сказал президент.
Вопрос о железнодорожном сообщении Тувы с другими регионами России Путину задала дочь военнослужащего, вернувшегося в отпуск из зоны специальной военной операции. Семья столкнулась с транспортной проблемой — по словам школьницы, билеты на самолет из республики стоят все дороже с каждым годом, региону не хватает железнодорожного сообщения.
Президент сообщил, что планируется реализация проекта по строительству линии Кызыл-Курагно, что позволит пустить поезда из Тувы в другие регионы России. «Определенные планы были по так называемой ветке Кызыл-Курагино, она, к сожалению, не развивается должным образом. В том числе и потому что изначально те, кто планировал, хотели превратить это чисто в коммерческий проект без захода этой линии в населенные пункты. Но руководство республики все-таки настаивает на том, чтобы и этот проект был реализован именно и прежде всего в интересах людей, которые проживают в республике в различных населенных пунктах», — отметил президент.
По его словам, также станут доступнее авиабилеты. «У нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в европейскую часть», — сказал Путин.