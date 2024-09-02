Путин: Восточный полигон РЖД будет развиваться из-за роста товарооборота с Азией

Президент сообщил, что планируется реализация проекта по строительству линии Кызыл-Курагно, что позволит пустить поезда из Тувы в другие регионы России. «Определенные планы были по так называемой ветке Кызыл-Курагино, она, к сожалению, не развивается должным образом. В том числе и потому что изначально те, кто планировал, хотели превратить это чисто в коммерческий проект без захода этой линии в населенные пункты. Но руководство республики все-таки настаивает на том, чтобы и этот проект был реализован именно и прежде всего в интересах людей, которые проживают в республике в различных населенных пунктах», — отметил президент.