Путин назвал добычу лития стратегически важной для России

Республика Тыва обладает значительными запасами минеральных ресурсов и занимает лидирующую позицию по количеству лития, что является стратегически важной задачей для страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече, посвященной развитию региона.
«Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь находится одно из крупнейших в России месторождений лития» — отметил Путин. Он подчеркнул, что этот металл крайне важен для производства аккумуляторов, электроники и различных комплектующих.
Президент указал на то, что республика занимает первое место в России по запасам лития, составляющим почти 30% от общего объема. Добыча этого металла — вопрос стратегического характера, решающий эффективность программ по импортозамещению и технологической независимости страны, добавил он.
Путин также обратил внимание участников заседания на необходимость обсудить перспективы ключевых месторождений в республике и выявить проблемы, которые требуют поддержки со стороны федерального центра.
Напомним, 2 сентября Путин прибыл в столицу региона, Кызыл. Это его первая поездка в Тыву за последние десять лет.