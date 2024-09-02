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Путин назвал добычу лития стратегически важной для России

Как отметил президент, Республика Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой.

Республика Тыва обладает значительными запасами минеральных ресурсов и занимает лидирующую позицию по количеству лития, что является стратегически важной задачей для страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече, посвященной развитию региона.

«Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь находится одно из крупнейших в России месторождений лития» — отметил Путин. Он подчеркнул, что этот металл крайне важен для производства аккумуляторов, электроники и различных комплектующих.

Президент указал на то, что республика занимает первое место в России по запасам лития, составляющим почти 30% от общего объема. Добыча этого металла — вопрос стратегического характера, решающий эффективность программ по импортозамещению и технологической независимости страны, добавил он.

Путин также обратил внимание участников заседания на необходимость обсудить перспективы ключевых месторождений в республике и выявить проблемы, которые требуют поддержки со стороны федерального центра.

Напомним, 2 сентября Путин прибыл в столицу региона, Кызыл. Это его первая поездка в Тыву за последние десять лет.