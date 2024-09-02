Путин назвал добычу лития стратегически важной для России

Путин также обратил внимание участников заседания на необходимость обсудить перспективы ключевых месторождений в республике и выявить проблемы, которые требуют поддержки со стороны федерального центра.



Напомним, 2 сентября Путин прибыл в столицу региона, Кызыл. Это его первая поездка в Тыву за последние десять лет.