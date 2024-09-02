Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 7,1%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в августе 2024 года увеличились на 7,1% по сравнению с августом 2023 года и составили 114,9 млн человек. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.