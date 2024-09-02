Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 7,1%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в августе 2024 года увеличились на 7,1% по сравнению с августом 2023 года и составили 114,9 млн человек. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.
В пригородном сообщении было перевезено 100,4 млн пассажиров, что на 8,1% больше, чем в августе 2023 года, а в дальнем следовании — 14,5 млн (+0,8%), добавили в РЖД.
Всего за январь — август 2024 года по российским железным дорогам отправились 844,4 млн пассажиров (+7,7%). При этом в пригородных поездах РЖД перевезли 756,5 млн (+7,9%), а в поездах дальнего следования — 87,9 млн (+5,8%) человек.
Ранее глава холдинга Олег Белозеров сообщал, что РЖД в 2024 году планируют достичь максимального с 2009 года объема перевозок пассажиров.