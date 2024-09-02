Переток начался: какие активы выбрать

После падения индекса Мосбиржи в начале декабря 2023 года ниже 3000 пунктов фондовый рынок воспрянул. Инвесторы возобновили покупки в надежде на очередной доходный год. Индекс в конце декабря преодолел сразу несколько рубежей в 3000 и 3100 пунктов и в мае достиг годового максимума — 3516 пунктов. В это время власти объявили о налоговых изменениях для бизнеса, а ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки из-за растущей инфляции. После этого началось постепенное снижение и к началу сентября индекс достиг 2650 пунктов. Падение ускорило повышение ставки ЦБ РФ с 16 до 18%.