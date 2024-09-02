Переток начался: какие активы выбрать

После падения индекса Мосбиржи в начале декабря 2023 года ниже 3000 пунктов фондовый рынок воспрянул. Инвесторы возобновили покупки в надежде на очередной доходный год. Индекс в конце декабря преодолел сразу несколько рубежей в 3000 и 3100 пунктов и в мае достиг годового максимума — 3516 пунктов. В это время власти объявили о налоговых изменениях для бизнеса, а ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки из-за растущей инфляции. После этого началось постепенное снижение и к началу сентября индекс достиг 2650 пунктов. Падение ускорило повышение ставки ЦБ РФ с 16 до 18%.
Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, потенциал дальнейшего снижения ограничен. По ее мнению, на котировки акций давит геополитика и неопределенность поведения нерезидентов.
«Рынок уже достаточно интересен для покупки на текущих уровнях. И он уж точно не выглядит дорогим», — отметила эксперт.
Переток с фондового рынка в депозиты начался еще в сентябре прошлого года после первого этапа роста ключевой ставки, считает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.
«И переток продолжается после каждого заседания Банка России, на котором ставку не поднимают или оставляют высокой с жесткими сопроводительными комментариями», — подчеркнула эксперт. По ее мнению, расти рынок акций начинает только тогда, когда появляются основания ожидать скорого снижения ключевой ставки, как это было в апреле 2024 года, когда ожидания рынка склонялись к тому, что цикл снижения ставки начнется летом.
Как полагает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой, снижение индекса Мосбиржи связано с общими продажами «по рынку», дивидендными отсечками и продажами дружественных иностранных инвесторов.
«На этом фоне часть тех, кто выходит из акций и переходит в более консервативные инструменты, конечно же, есть», — рассказал эксперт.
Что выбрать?
После очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до 18% доходности по коротким депозитам на срок 3−6 месяцев подросли до 20−22%, доходности по ряду облигаций также увеличились. Бескупонная доходность государственных облигаций (ОФЗ) достигает 16% по длинным выпускам и 18,35% по облигациям с погашением через год.
На этом фоне падение фондового индекса на 15% с начала года выглядит пессимистично. «Конечно, высокие доходности по облигациям и вкладам оказывают давление на котировки акций», — пояснила Людмила Рокотянская.
Рост ставки, как и утвержденное изменение налогов для бизнеса, снижает потенциал роста стоимости акций. При этом инфляция замедляется не так, как того хотел бы ЦБ. В итоге ключевая ставка может быть высокой длительное время.
«Ключевая ставка уже на достаточно высоком уровне, но денежная масса М2 при этом продолжает расти, наблюдаются проблемы с импортом, роль бюджетного импульса в экономике остается достаточно сильной», — отметила эксперт.
«С текущими процентами по депозитам крайне трудно найти альтернативу на рынке, однако это касается только краткосрочных вложений. Депозиты на срок более одного года дают такие же ставки, как облигации ОФЗ с таким же сроком погашения», — полагает Иван Пуховой.
Тем не менее, привлекательность консервативных инструментов последнее время снижается. Из самого популярного фонда ликвидности LQDT наблюдается отток денежных средств. «Возможно это временное явление, и после определенности с процентными ставками мы увидим обратный эффект», — полагает эксперт.
По прогнозам ЦБ РФ, снижение ключевой ставки возможно в 2025 году, а до смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России может еще раз повысить ключевую ставку — с 18% до 20% и даже выше.
Как пояснила Валентина Савенкова, сейчас ситуация выглядит так: ставка ЦБ все выше и доходность рынка инструментов fixed-income (облигаций, депозитов, фондов денежного рынка) уже вполне может конкурировать с потенциальной доходностью рынка акций, которая к тому же несет дополнительные рыночные риски и проигрывает депозитам по потенциальному уровню дивидендной доходности. Ожидания по скорому снижению ставки не оправдались, напротив, есть риск ее дальнейшего повышения.
«Итог закономерен: деньги инвесторов уходят на рынок облигаций и в фонды денежного рынка», — отметила она. По оценке Валентины Савенковой, в последние месяцы наибольшую популярность и у инвесторов, и у эмитентов приобретают флоатеры — облигации с плавающей ставкой, привязанной к уровню ключевой ставки или ставки RUONIA.
Их преимущества для инвесторов в том, что при дальнейшем ужесточении ДКП их доходность будет подстраиваться под новые условия, а для эмитентов — при снижении ключевой ставки платить по облигациям придется меньший процент.
«Таким образом, рынок акций вряд ли имеет шансы на продолжительный растущий тренд, пока у его участников не появятся основания ожидать смягчения ДКП по стороны Банка России», — прогнозирует Валентина Савенкова.
Сейчас снижение цены облигаций (рост доходности) замедляется и ценовой диапазон перешёл в боковик (по относительно дальним выпускам).
«Такая динамика может свидетельствовать о том, что покупатели постепенно появляются, ведь в ОФЗ доходность гарантирована государством, и при текущих ставках капитал удвоится через 6 лет. Такие возможности на рынке РФ появляются не часто», — подчеркнул Иван Пуховой.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».