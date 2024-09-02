Новак заявил о выходе РФ на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+

В начале августа Минэнерго сообщало, что Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но все же превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом министерство отмечало, что Россия планирует выполнить свои обязательства по сделке ОПЕК+ в августе и сентябре.