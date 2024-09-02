Новак заявил о выходе РФ на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия по состоянию на конец августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Должны были исполнить. По крайней мере, такие данные были на конец месяца», — сказал он.
В начале августа Минэнерго сообщало, что Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но все же превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом министерство отмечало, что Россия планирует выполнить свои обязательства по сделке ОПЕК+ в августе и сентябре.
Согласно графику ОПЕК+, добыча России в августе должна находиться на уровне 8,978 млн б/с.
Восемь стран — участниц соглашения ОПЕК+, в том числе и Россия продлили на III квартал добровольное сокращение добычи нефти в объеме 2,2 млн б/с. Альянс придерживается этих мер для балансировки нефтяного рынка с начала 2024 года. С октября страны ОПЕК+ планируют начать постепенное восстановление добычи, которое растянется до октября 2025 года.
При этом Россия должна будет по конец сентября 2025 года компенсировать перепроизводство добычи нефти в объеме 480 тыс. б/с.