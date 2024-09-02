На ВЭФ поднимут вопросы об опережении темпов роста регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Проблемы, которые планируется обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), вызваны опережающими темпами роста Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Часть проблем, которые мы будем обсуждать на ВЭФ, вызваны опережающими темпами роста — растет производство, растет спрос на провозные мощности, растет потребление электрической энергии, растет спрос на кадры. Отмечу, что несмотря на присутствие в названии форума слова “экономический”, в этом году особенно сильна технологическая, гуманитарная, культурная и патриотическая составляющие, которые также являются фундаментальными основами развития как Дальнего Востока, так и всей нашей страны», — сказал министр.
По его словам, ускоренное развитие, перемещение центра инвестиционной торговли и экономической деятельности на восток произошли, в том числе благодаря подписанным на форуме соглашениям. «ВЭФ — это событие, которое закладывает фундамент для экономического развития на десятилетия вперед. Девятый ВЭФ уже дает пас юбилейному десятому ВЭФ — с точки зрения масштаба и скорости перемен. Дальний Восток стал самым главным экономическим макрорегионом страны. Ускоренное развитие, перемещение центра инвестиционной торговли и экономической деятельности на восток произошли, в том числе благодаря участникам форума и подписанным на нем соглашениям», — добавил он.
Восточный экономический форум пройдет
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.