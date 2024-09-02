На ВЭФ поднимут вопросы об опережении темпов роста регионов ДФО

По его словам, ускоренное развитие, перемещение центра инвестиционной торговли и экономической деятельности на восток произошли, в том числе благодаря подписанным на форуме соглашениям. «ВЭФ — это событие, которое закладывает фундамент для экономического развития на десятилетия вперед. Девятый ВЭФ уже дает пас юбилейному десятому ВЭФ — с точки зрения масштаба и скорости перемен. Дальний Восток стал самым главным экономическим макрорегионом страны. Ускоренное развитие, перемещение центра инвестиционной торговли и экономической деятельности на восток произошли, в том числе благодаря участникам форума и подписанным на нем соглашениям», — добавил он.