«Молдовагаз» заявил о подорожании газа из ЕС на €72

В 2022 году «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная часть Молдавии полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков через госкомпанию «Энергоком».