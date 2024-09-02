Минфин ОАЭ: расширение БРИКС укрепило позиции объединения в мировой экономике

В августе 2023 года в группу БРИКС были приглашены шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с 1 января под председательством России.