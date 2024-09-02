Минфин ОАЭ: расширение БРИКС укрепило позиции объединения в мировой экономике

ДУБАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Расширение группы БРИКС способствовало укреплению экономических позиций регионального объединения. Об этом заявил заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури в интервью агентству WAM.
«Присоединение новых членов к группе БРИКС в 2024 году значительно укрепило ее экономическое положение. Теперь на нее приходится около 45% населения планеты и 25% мирового экспорта. Совокупный валовой внутренний продукт членов БРИКС составляет 29% от мирового», — сказал эмиратский чиновник.
В августе 2023 года в группу БРИКС были приглашены шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с 1 января под председательством России.