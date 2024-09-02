Льготной ипотеке ищут замену: появятся четыре новые адресные программы

«Плюс образовался ценовой разрыв между первичным рынком и вторичным, где льгот нет: строящиеся квартиры сегодня стоят до 30% дороже, чем сопоставимые по качеству готовые объекты в том же районе», — подчеркнул Репченко. А это, по его мнению, создает риски для национальной банковской системы: в случае финансовых проблем у заемщика банки смогут реализовать эти залоговые объекты на вторичке, где цены ниже, только себе в убыток. В банковских балансах образуется «дыра», что может привести к банковскому кризису в стране. Чтобы решить все эти вопросы, власти и ограничили действие льготных госпрограмм, — напомнил эксперт.