Какие изменения произошли в топ-10 российских застройщиков

ГК «Самолет» уже восьмой месяц подряд занимает первое место в рейтинге самых активных застройщиков России, но ее доля в общем объеме строительства жилья снижается. На втором месте ГК «ПИК», на третьем — «Группа ЛСР».
По сравнению с началом августа в десятку лучших вошла компания MR Group, которая поднялась за месяц с 13-го на 10-е место. В рейтинге других компаний произошли перестановки: девелопер «ТОЧНО» переместился с седьмого на шестое место, а «А101» — с шестого на седьмое. Также поменялись местами Setl Group и «Брусника».
Сильнее всего укрепили свои позиции компании «Брусника», «ТОЧНО» и MR Group. В то же время «Донстрой» и «ЮгСтройИнвест» ухудшили свои результаты.
На начало сентября совокупный портфель текущего строительства российских девелоперов составляет 117,044 млн кв. м. Это на 1,46% больше, чем месяц назад.
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