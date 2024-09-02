Какие изменения произошли в топ-10 российских застройщиков

По сравнению с началом августа в десятку лучших вошла компания MR Group, которая поднялась за месяц с 13-го на 10-е место. В рейтинге других компаний произошли перестановки: девелопер «ТОЧНО» переместился с седьмого на шестое место, а «А101» — с шестого на седьмое. Также поменялись местами Setl Group и «Брусника».