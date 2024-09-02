Кабмин организует переобучение 1,5 млн специалистов для ключевых отраслей

Согласно планам Минтруда, ежегодно учебные заведения будут выпускать 250 000 специалистов, необходимых для приоритетных отраслей. В 2023 году этот показатель достиг 198 000 человек, говорится в официальном документе. Таким образом, за период с 2025 по 2030 года через программы переподготовки пройдут до 1,5 млн человек.