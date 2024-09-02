Издатели настольных игр призвали Минпромторг усовершенствовать борьбу с контрафактом

Издатели подчеркивают, что все бремя борьбы с распространением контрафакта лежит на правообладателях. С юридической точки зрения маркетплейсы выступают лишь рекламными посредниками, что позволяет им не нести ответственности за торговлю контрафактом и не спешить с обработкой запросов от правообладателей в случае выявления подделок. В то же время бизнес-модель маркетплейсов предполагает привлечение как можно большего числа продавцов на площадки, без должного информирования их об ответственности за торговлю контрафактом. Все это создает благоприятные условия для распространения подделок, а вот стимулов бороться с ними у маркетплейсов нет.