Индия в I полугодии увеличила импорт российского подсолнечного масла в 2,5 раза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экспорт подсолнечного масла из России в Индию в I полугодии 2024 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
«Поставки из России за I полугодие 2024 года составили 1 млн тонн на $965,2 млн, что в 2,5 раза больше в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
В целом, по данным индийской таможни, за первые шесть месяцев 2024 года в страну было импортировано более 2 млн тонн подсолнечного масла.
Отмечается, что Россия находится на первой строчке в списке стран-импортеров подсолнечного масла в Индию. На втором месте — Украина, на третьем — Румыния.