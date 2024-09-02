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Индекс ОФЗ впервые за месяц упал ниже 103 пунктов

Основной индикатор рынка российского государственного долга снижается на фоне опасения, что цикл повышения ключевой ставки еще не окончен.

Источник: AP 2023

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) снизился на 0,25%, до 102,99 пункта. Последний раз ниже 103 пунктов бенчмарк опускался более месяца назад — 30 июля 2024 года.

Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. На 30 августа 2024 года в индекс входят 23 гособлигации.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает сохранения распродаж на долговом рынке в ближайшие месяцы, а индекс RGBI, по мнению эксперта, продолжит обновлять новые минимумы. «Мы ожидаем дальнейшего значительного падения цен ОФЗ по всей кривой на рыночной переоценке ожиданий в сторону высокой ключевой ставки на более длительный срок», — спрогнозировал ранее эксперт.

В начале августа индекс государственных облигаций RGBI начал демонстрировать признаки восстановления. Бенчмарк рос на протяжении четырех сессий подряд и на пике поднимался выше отметки 107 пунктов. Однако затем началась очередная коррекция. С начала года индекс уже потерял около 15%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев ранее отметил, что окончание роста индекса гособлигаций связано с размещением Минфином ОФЗ с фиксированным купоном на рынке.

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