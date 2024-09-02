Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года

На утренних торгах индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые с 19 апреля 2022 года. По состоянию на 11:11 индекс РТС снижается на 1,86%, до 898,71 пункта.
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В числе лидеров по падению — акции «Сургутнефтегаза» (на 3,94%, до 46,3 ₽), «Яндекса» (-3,7%, до 3626 ₽), TCS Group (-3,42%, до 2315 ₽), ВТБ (-2,89%, до 88,84 ₽), «Сбербанка» (-1,49%, до 250,67 ₽).
На прошлой неделе индекс Мосбиржи упал ниже 2650 пунктов, что стало минимумом с июня 2023 года. Эксперты связывают падение индекса в том числе с динамикой цен на нефть.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Индекс склоняется к падению».