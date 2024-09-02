Индекс Hang Seng биржи Гонконга по итогам торгов упал на 1,65%

Акции одного из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC упали по итогам дня на 3,98%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 2,26%, представителей отрасли электронной коммерции Alibaba и JD.com — на 2,39% и 1,96% соответственно, холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, — на 1,61%. Ценные бумаги интернет-поисковика Baidu подешевели на 1,21%, технологического гиганта Tencent — на 1,1%.