Главные события финансовых рынков 2 — 8 сентября

В мире
Индекс потребительской уверенности в США показывает умеренный рост. Это означает, что население более позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике. На этой неделе в США выйдет статистика по рынку труда. Его дальнейшего охлаждения не ожидается, однако даже небольшое отклонение от прогноза — в сторону более высокой безработицы — может вызвать падение рынков. По расчетам аналитиков Market Power, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может быть излишне волатильным и находиться в коридоре 5464−5720 пунктов.
В России
На этой неделе станут известны значения Индекса деловой активности в производственной сфере (PMI) РФ за август. Существенных изменений ждать не стоит. Рост экономики может продолжиться прежними темпами, а вместе с ней будет расти и инфляция.
Рубль
Августовский налоговый период завершился на прошлой неделе, и поддержка рубля экспортерами, усиленно продающими зарубежную валюту для пополнения бюджета, тоже. На этой неделе, по прогнозам аналитиков, курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽88,4−94,5 за доллар.
Нефть
Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Израиль и Хезболла начали обмениваться ударами, что грозит открытием еще одного фронта между Израилем и Ливаном. Также правительство в восточной части Ливии объявило о полной приостановке добычи и экспорта нефти с подконтрольной территории.
С понедельника по пятницу котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $76,8−83,4 за баррель. При этом мы прогнозируем среднюю цену нефти Brent в этом квартале — $84 за баррель.
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