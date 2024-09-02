Главные события финансовых рынков 2 — 8 сентября

Индекс потребительской уверенности в США показывает умеренный рост. Это означает, что население более позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике. На этой неделе в США выйдет статистика по рынку труда. Его дальнейшего охлаждения не ожидается, однако даже небольшое отклонение от прогноза — в сторону более высокой безработицы — может вызвать падение рынков. По расчетам аналитиков Market Power, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может быть излишне волатильным и находиться в коридоре 5464−5720 пунктов.