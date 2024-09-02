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Fortum впервые загрузил на АЭС «Ловииса» американское топливо

Топливо для станции ранее поставляла компания Росатома «ТВЭЛ».

Источник: AP 2023

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Энергоконцерн Fortum впервые загрузил на АЭС «Ловииса» с советскими реакторами топливо Westinghouse. Об этом сообщается в пресс-релизе Fortum.

«Первая партия ядерного топлива Westinghouse Electric Company была загружена на атомную электростанцию “Ловииса” компании Fortum во время ее ежегодного отключения в августе. Загрузка нового топлива является важной вехой, гарантирующей надежную западную альтернативу поставкам топлива на электростанцию “Ловииса”, — говорится в сообщении.

Ранее топливо для АЭС поставляла топливная компания Росатома «ТВЭЛ».