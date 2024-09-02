Fortum впервые загрузил на АЭС «Ловииса» американское топливо

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Энергоконцерн Fortum впервые загрузил на АЭС «Ловииса» с советскими реакторами топливо Westinghouse. Об этом сообщается в пресс-релизе Fortum.
«Первая партия ядерного топлива Westinghouse Electric Company была загружена на атомную электростанцию “Ловииса” компании Fortum во время ее ежегодного отключения в августе. Загрузка нового топлива является важной вехой, гарантирующей надежную западную альтернативу поставкам топлива на электростанцию “Ловииса”, — говорится в сообщении.
Ранее топливо для АЭС поставляла топливная компания Росатома «ТВЭЛ».