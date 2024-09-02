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Эксперт рассказала, что грозит пенсионеру, не сообщившему в СФР о переезде в другой регион

Если пенсионер не сообщает Социальному фонду (СФР) о переезде в другой регион, он рискует столкнуться с рядом негативных последствий, связанных с выплатой пенсии и социальных пособий. Об этом рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

При смене места жительства пенсионер должен подать заявление о смене адреса в ближайшее отделение СФР, предоставив соответствующий документ, например, договор аренды или регистрацию по новому адресу.

Кроме того, песионеру, который получает какие-либо региональные пособия или льготы, необходимо уведомить местные органы социальной защиты.

Чем рискует пенсионер, который не сообщил о переезде, и какие последствия его ждут?

Приостановка выплат

«Основной риск заключается в том, что СФР может приостановить выплату пенсии до выяснения обстоятельств», — указывает юрист.

Дело в том, что региональные отделения СФР ведут учет и контроль за выплатами по месту жительства пенсионера. При изменении адреса проживания без уведомления фонда могут возникнуть проблемы с подтверждением права на получение пенсии. А это, в итоге, приведет к приостановке выплат до момента корректировки личного дела пенсионера.

Возврат излишне выплаченных средств

«Если пенсионер продолжает получать пенсию по старому месту жительства, но фактически переехал в другой регион, то в случае выявления этого факта фонд может потребовать возврата неправомерно полученных средств», — объясняет Мария Яковлева.

Это связано с тем, что в каждом регионе устанавливаются свои надбавки и коэффициенты к пенсии, зависящие от условий проживания. И в случае их получения по старому месту жительства, такие выплаты могут быть признаны необоснованными.

Лишение региональных доплат и льгот

В некоторых регионах пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты или льготы, которые действуют только для постоянных жителей. При переезде без уведомления СФР пенсионер может утратить право на эти доплаты и льготы, а также столкнуться с проблемами при их получении в новом регионе проживания.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».