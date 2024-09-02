Эксперт рассказала, что грозит пенсионеру, не сообщившему в СФР о переезде в другой регион

В некоторых регионах пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты или льготы, которые действуют только для постоянных жителей. При переезде без уведомления СФР пенсионер может утратить право на эти доплаты и льготы, а также столкнуться с проблемами при их получении в новом регионе проживания.