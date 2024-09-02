«Дамате» выкупила ростовский производственный комплекс «Донстар»

«Группа компаний “Дамате” выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса ООО “Донстар” в Ростовской области, используемого в целях производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, переработки и реализации. В результате торгов в собственность “Дамате” перешли активы по производству мяса утки. Крупнейший в России комплекс включает в себя все производственные мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь», — говорится в сообщении.