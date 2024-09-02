«Дамате» выкупила ростовский производственный комплекс «Донстар»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Группа «Дамате» стала владельцем площадок комплекса «Донстар» в Ростовской области по производству мяса утки по итогам проведенных торгов. Цена предложения по лоту составила 1,28 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Дамате».
«Группа компаний “Дамате” выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса ООО “Донстар” в Ростовской области, используемого в целях производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, переработки и реализации. В результате торгов в собственность “Дамате” перешли активы по производству мяса утки. Крупнейший в России комплекс включает в себя все производственные мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что цена предложения составила 1,282 млрд рублей, за время, пока шел процесс конкурсного производства, «Дамате» перезапустила все объекты комплекса, увеличив за I полугодие 2024 года объем производства на 19%, до 8,2 тыс. тонн в убойном весе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В июле 2024 года группа «Дамате» стала владельцем площадок компании «Евродон» в Ростовской области по выращиванию и откорму индейки и мясоперерабатывающего комплекса по итогам проведенных торгов в рамках процедуры банкротства компании. Объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.
ГК «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности «Дамате» охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику. В 2023 году «Дамате» увеличила производство мяса индейки на 10%, до более 237 тыс. тонн в убойном весе.