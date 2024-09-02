Цены на российский уголь падают из-за снижения спроса со стороны Китая

Цены на коксующийся уголь снижаются из-за низкого спроса на сталь в Китае. Об этом говорится в отчете Argus, данные которого приводит «Коммерсант». По информации агентства, стоимость российского коксующегося угля премиум-класса к концу августа упала до 130 долларов за тонну, хотя в начале июня она составляла 150 долларов за тонну. Некоторые российские поставщики предлагают коксующиеся марки по «агрессивно низким» ценам, пытаясь сократить запасы в китайских портах.
Как сообщили «Коммерсанту» в Минэнерго, на коксующийся уголь сохранены курсовые экспортные пошлины в размере 4−7% при курсе 80−95 рублей за доллар. Эти пошлины будут действовать до 31 декабря 2024 года. С энергетического угля и антрацита они были сняты до 1 декабря.
По оценкам трейдеров, приведенным Argus, спрос на коксующийся уголь может достичь минимума в конце августа или начале сентября. Ожидается, что в октябре рынок достигнет дна.
Российские экспортеры угля не ожидают улучшения спроса до конца года из-за отсутствия фундаментальных факторов для роста китайского сталелитейного сектора. Угольный трейдер отметил, что китайские заводы распродали остатки арматуры в этом месяце, но теперь запасы у конечных потребителей.
По данным Neft Research, в январе — июле 2024 года экспорт коксующегося угля из России снизился на 5% из-за падения цен на 20 долларов за тонну. Компании из Якутии показали положительный результат, а кузбасские предприятия находятся в убытке.
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