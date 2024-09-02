Цены на российский уголь падают из-за снижения спроса со стороны Китая

Цены на коксующийся уголь снижаются из-за низкого спроса на сталь в Китае. Об этом говорится в отчете Argus, данные которого приводит «Коммерсант». По информации агентства, стоимость российского коксующегося угля премиум-класса к концу августа упала до 130 долларов за тонну, хотя в начале июня она составляла 150 долларов за тонну. Некоторые российские поставщики предлагают коксующиеся марки по «агрессивно низким» ценам, пытаясь сократить запасы в китайских портах.