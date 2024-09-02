Банк России готовится взять на себя контроль за рынком инкассации

Банк России предлагает расширить свои полномочия и получить право регулировать всех участников рынка инкассаторских услуг, включая не только банки, но и другие организации. Это следует из консультационного доклада регулятора, опубликованного 30 августа.
Также ЦБ считает необходимым иметь возможность влиять на тарифы и создать саморегулируемую организацию (СРО) для инкассаторов. По мнению участников рынка, это важный шаг, который давно назрел.
В последнее время с рынка ушли несколько крупных игроков, и в некоторых регионах возник дефицит услуг инкассации. Например, компания «Инкахран» начала разрывать контракты с клиентами, а МКБ, к которому она должна была присоединиться, не спешит заключать договоры с её бывшими клиентами.
Сбербанк отмечает, что Банк России обсуждает меры и подходы к регулированию совместно с участниками рынка. По словам экспертов, создание СРО — наиболее актуальное предложение. Это позволит сформировать равные условия для всех участников рынка перевозки наличных денег.
Организации, помимо подконтрольных ЦБ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ могут заниматься перевозкой ценностей и привлекаться для перевозки наличных. Это приводит к конкуренции между организациями, которые подчиняются разным правилам и имеют разные затраты.
Еще одной важной новацией является план создать систему поддержания сбалансированной тарифной политики организаций, предоставляющих услуги инкассации и перевозки ценностей.
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