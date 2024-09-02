Банк России готовится взять на себя контроль за рынком инкассации

В последнее время с рынка ушли несколько крупных игроков, и в некоторых регионах возник дефицит услуг инкассации. Например, компания «Инкахран» начала разрывать контракты с клиентами, а МКБ, к которому она должна была присоединиться, не спешит заключать договоры с её бывшими клиентами.