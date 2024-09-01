Стало известно о присоединении к банку БРИКС нового члена

В конце августа стало известно, что Палестина планирует подать запрос на вступление в БРИКС после саммита, который пройдет в октябре в Казани. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, подчеркнув, что это решение последует после первого участия страны в данном мероприятии.