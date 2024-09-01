Саудовской Arabian Mills понадобился всего один час для продажи акций на $271 млн

Прием заявок на акции Arabian Mills продолжится до 5 сентября. Финальное определение цены размещения на основании полученного спроса намечено на 11 сентября. Если информация о высоком спросе на акции подтвердится, IPO Arabian Mills скорее всего пройдет с переподпиской, что даст компании возможность продать дополнительные акции, увеличив таким образом сумму размещения.
Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что ажиотажный спрос на акции Arabian Mills стал еще одним подтверждением высокого интереса инвесторов к акциям саудовских компаний. В июне государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco провела размещение своих акций в рамках правительственного плана по привлечению средств для экономических реформ. По данным арабских СМИ, акции были раскуплены в первые же часы торгов по верхней границе ценового коридора, позволив компании выручить $11,94 млрд.