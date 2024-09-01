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Саудовской Arabian Mills понадобился всего один час для продажи акций на $271 млн

По данным агентства Bloomberg, первичное размещение акций саудовской компании Arabian Mills вызвало такой высокий интерес со стороны местных и зарубежных инвесторов, что компания закрыла книгу заявок на свои акции всего за один час. В рамках начавшегося сегодня IPO мукомольная компания Arabian Mills размещает на свободном рынке 15,4 млн своих акций, что составляет 30% от ее акционерного капитала. Источники Bloomberg сообщают, что ценовой коридор на акции находится в рамках 62−54 риала за акцию ($16,5−17,6). Таким образом, в рамках IPO компания планирует выручить около $271 млн.

Источник: Freepik

Прием заявок на акции Arabian Mills продолжится до 5 сентября. Финальное определение цены размещения на основании полученного спроса намечено на 11 сентября. Если информация о высоком спросе на акции подтвердится, IPO Arabian Mills скорее всего пройдет с переподпиской, что даст компании возможность продать дополнительные акции, увеличив таким образом сумму размещения.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что ажиотажный спрос на акции Arabian Mills стал еще одним подтверждением высокого интереса инвесторов к акциям саудовских компаний. В июне государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco провела размещение своих акций в рамках правительственного плана по привлечению средств для экономических реформ. По данным арабских СМИ, акции были раскуплены в первые же часы торгов по верхней границе ценового коридора, позволив компании выручить $11,94 млрд.