Саудовской Arabian Mills понадобился всего один час для продажи акций на $271 млн

По данным агентства Bloomberg, первичное размещение акций саудовской компании Arabian Mills вызвало такой высокий интерес со стороны местных и зарубежных инвесторов, что компания закрыла книгу заявок на свои акции всего за один час. В рамках начавшегося сегодня IPO мукомольная компания Arabian Mills размещает на свободном рынке 15,4 млн своих акций, что составляет 30% от ее акционерного капитала. Источники Bloomberg сообщают, что ценовой коридор на акции находится в рамках 62−54 риала за акцию ($16,5−17,6). Таким образом, в рамках IPO компания планирует выручить около $271 млн.