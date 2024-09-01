На мой паспорт взяли кредит. Что делать?

Как бы ни развивались события, обязательно обратитесь в полицию. Даже если вы решите проблему с одним псевдокредитом, это еще не гарантирует, что не появятся другие кредиты или займы, которые вы не брали. Если окажется, что за вами числятся еще какие-то кредиты или займы, которые вы не брали, процедуру оспаривания долгов придется повторить с другими кредиторами.