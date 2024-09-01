На мой паспорт взяли кредит. Что делать?

Прежде всего надо проверить свою кредитную историю. Она содержит полную информацию обо всех кредитах и займах, оформленных на ваше имя. Если в полученной выписке отражён кредит или заём, который вы не брали — следует немедленно обратиться с заявлением к кредитору.
В этом обращении надо указать, что вы договор не заключали и денег не получали.
Акцентируйте внимание на том, что подпись в договоре подделана или идентификация пройдена не вами. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции. В этом же заявлении потребуйте провести внутреннее расследование и прекратить требовать у вас долг по договору, который вы не заключали.
Когда кредитор убедится, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же он откажется, подавайте иск в суд.
Если вам кажется, что компания подошла к проверке формально и не учла веских доказательств вашей непричастности к долгу, напишите жалобу в интернет-приемную Банка России.
Как бы ни развивались события, обязательно обратитесь в полицию. Даже если вы решите проблему с одним псевдокредитом, это еще не гарантирует, что не появятся другие кредиты или займы, которые вы не брали. Если окажется, что за вами числятся еще какие-то кредиты или займы, которые вы не брали, процедуру оспаривания долгов придется повторить с другими кредиторами.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».