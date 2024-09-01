Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На мой паспорт взяли кредит. Что делать?

Представим ситуацию: вам звонят из микрофинансовой организации и сообщают, что вы просрочили выплату по займу. Но вы знаете, что никаких займов не брали. Как решить эту проблему? На этот вопрос Финансам Mail ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Прежде всего надо проверить свою кредитную историю. Она содержит полную информацию обо всех кредитах и займах, оформленных на ваше имя. Если в полученной выписке отражён кредит или заём, который вы не брали — следует немедленно обратиться с заявлением к кредитору.

В этом обращении надо указать, что вы договор не заключали и денег не получали.

Акцентируйте внимание на том, что подпись в договоре подделана или идентификация пройдена не вами. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции. В этом же заявлении потребуйте провести внутреннее расследование и прекратить требовать у вас долг по договору, который вы не заключали.

Когда кредитор убедится, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же он откажется, подавайте иск в суд.

Если вам кажется, что компания подошла к проверке формально и не учла веских доказательств вашей непричастности к долгу, напишите жалобу в интернет-приемную Банка России.

Как бы ни развивались события, обязательно обратитесь в полицию. Даже если вы решите проблему с одним псевдокредитом, это еще не гарантирует, что не появятся другие кредиты или займы, которые вы не брали. Если окажется, что за вами числятся еще какие-то кредиты или займы, которые вы не брали, процедуру оспаривания долгов придется повторить с другими кредиторами.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».