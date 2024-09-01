Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.