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Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Источник: Reuters

На последней неделе лета курс рубля был относительно стабильным и находился около отметки 91.5 рубля за доллар США.

«В условиях фрагментации валютного рынка сохранялся разрыв между котировками юаня на биржевом и внебиржевом рынках». — отметила эксперт.

Налоговый период, пик которого пришелся на 28 августа, препятствовал ослаблению рубля.

Также курс национальной валюты продолжают поддерживать:

  • высокие процентные ставки по рублевым инструментам,
  • относительно высокие экспортные доходы,
  • сдержанная динамика импорта.

На следующей неделе курс рубля, вероятно, останется в коридоре 90.5−92 ₽/доллар США, прогнозирует Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»