Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 сентября 2024: прогноз эксперта

На последней неделе лета курс рубля был относительно стабильным и находился около отметки 91.5 рубля за доллар США.
«В условиях фрагментации валютного рынка сохранялся разрыв между котировками юаня на биржевом и внебиржевом рынках». — отметила эксперт.
Налоговый период, пик которого пришелся на 28 августа, препятствовал ослаблению рубля.
Также курс национальной валюты продолжают поддерживать:
- высокие процентные ставки по рублевым инструментам,
- относительно высокие экспортные доходы,
- сдержанная динамика импорта.
На следующей неделе курс рубля, вероятно, останется в коридоре 90.5−92 ₽/доллар США, прогнозирует Наталья Ващелюк.
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