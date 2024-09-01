Эксперт рассказала, как банки хитрят с начислением кешбэка по акциям

В первую очередь, банки вводят различного рода ограничения или особенности расходных операций, по которым будет начислен кешбэк. Например, конкретные категории товаров, которые связаны с присвоенным банком-эквайером МСС-кодом (сокр. от англ. Merchant Category Code — код категории продавца).
Если покупка была совершена по неподходящему МСС-коду, «возврата» от банка ждать не стоит.
Также кредитные организации устанавливают определенные условия при начислении кешбэка. В частности, сумма покупки или сумма остатка на карте
«Однако далеко не все клиенты детально изучают каждый пункт, в связи с чем у пользователей платежных карт создаётся ощущение, что банк их обманывает или как-то хитрит. Если мы говорим об участии клиента в специальных акциях банка или торговых партнёров, то также следует изучить условия начисления кешбэка и требования к конкретным расходным операциям», — говорит Валишвили.
Также экономист напомнила, что банк может изменять условия программ лояльности, разместив соответствующую информацию на своем сайте и при этом не уведомляя каждого клиента.
Учитывая, что коммерческие банки находятся под жёстким контролем Банка России, умышленно вводить в заблуждение клиентов чревато последствиями, предупреждает эксперт.
«Если клиент уверен в том, что банк допустил ошибку в расчетах, необходимо немедленно обратиться в службу поддержки, желательно сделать это в письменном виде. Если же ответ банка не удовлетворит запрос, и ситуация не прояснится, клиент может направить обращение через электронную приемную мегарегулятора», — объяснила Валишвили.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».