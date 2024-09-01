Эксперт рассказала, как банки хитрят с начислением кешбэка по акциям

Каждый месяц сотни тысяч владельцев банковских карт, являющиеся участниками различных программ лояльности, получают кешбэк за совершенные расходы. Однако множество клиентов банков жалуются на то, что банки не выполняют свои обязательства и начисляют меньшую сумму в виде кешбэка или вовсе не начисляют «возврат». Такая ситуация может быть вызвана рядом причин, рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.