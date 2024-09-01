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Эксперт рассказала, как банки хитрят с начислением кешбэка по акциям

Каждый месяц сотни тысяч владельцев банковских карт, являющиеся участниками различных программ лояльности, получают кешбэк за совершенные расходы. Однако множество клиентов банков жалуются на то, что банки не выполняют свои обязательства и начисляют меньшую сумму в виде кешбэка или вовсе не начисляют «возврат». Такая ситуация может быть вызвана рядом причин, рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, банки вводят различного рода ограничения или особенности расходных операций, по которым будет начислен кешбэк. Например, конкретные категории товаров, которые связаны с присвоенным банком-эквайером МСС-кодом (сокр. от англ. Merchant Category Code — код категории продавца).

Если покупка была совершена по неподходящему МСС-коду, «возврата» от банка ждать не стоит.

Также кредитные организации устанавливают определенные условия при начислении кешбэка. В частности, сумма покупки или сумма остатка на карте и т. д. Все подробные условия указаны на сайте банка в разделе программы лояльности.

«Однако далеко не все клиенты детально изучают каждый пункт, в связи с чем у пользователей платежных карт создаётся ощущение, что банк их обманывает или как-то хитрит. Если мы говорим об участии клиента в специальных акциях банка или торговых партнёров, то также следует изучить условия начисления кешбэка и требования к конкретным расходным операциям», — говорит Валишвили.

Также экономист напомнила, что банк может изменять условия программ лояльности, разместив соответствующую информацию на своем сайте и при этом не уведомляя каждого клиента.

Учитывая, что коммерческие банки находятся под жёстким контролем Банка России, умышленно вводить в заблуждение клиентов чревато последствиями, предупреждает эксперт.

«Если клиент уверен в том, что банк допустил ошибку в расчетах, необходимо немедленно обратиться в службу поддержки, желательно сделать это в письменном виде. Если же ответ банка не удовлетворит запрос, и ситуация не прояснится, клиент может направить обращение через электронную приемную мегарегулятора», — объяснила Валишвили.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».