Эксперт раскрыл, как будут работать новые ипотечные программы

Эта инициатива направлена, прежде всего, на поддержку молодых специалистов, работающих в сфере передовых технологий, кадровых сотрудников на трудоемких производствах, в сфере строительства, а также для развития территорий нашей страны, где сегодня наблюдаются сложности с населением, отмечает эксперт.
«Только на этот раз, учитывая прошлый ипотечный опыт, власти планируют стабилизировать и систематизировать рынок ипотеки в нашей стране, и не допускать неконтролируемый спрос, который приводит к росту цен и перегреву рынка», — объясняет специалист.
Консультации депутатов Госдумы с экспертами рынка ипотечного кредитования по новым программам запланированы уже на осень.
По словам Вавилова, определенности в этом вопросе пока нет, но категории населения, которые смогут решить свои жилищные проблемы с помощью новых ипотечных программ, уже озвучены:
- молодые специалисты, работающие в сфере высоких технологий;
- кадровый состав сотрудников предприятий, работающих на производственной стезе и в сфере строительства;
- кадровый состав сотрудников, работающих в научных организациях.
Кроме того, в планах властей продолжать расширение и общее развитие труднодоступных регионов на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири, где уже началось или планируется масштабное строительство — жилое, инфраструктурное и промышленное — именно через создание системы льготной региональной ипотеки для молодых кадров.
По мнению эксперта, здесь явно прослеживается положительный синергетический эффект: государство внедряет дополнительные меры поддержки для людей, желающих купить жильё, и одновременно наращивает свои возможности и ресурсы в критически важных сферах экономического развития.
Вавилов напомнил, что с 1 июля 2024 года льготная ипотека с господдержкой в банках больше не выдаётся. Эта программа распространялась на всех граждан и действовала только на новые квартиры и возведение домов, поэтому и приводила к росту цен на недвижимость, что в свою очередь добавляло проценты при подсчете инфляции в стране специалистами в сфере экономики.
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