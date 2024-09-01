Эксперт раскрыл, как будут работать новые ипотечные программы

Вавилов напомнил, что с 1 июля 2024 года льготная ипотека с господдержкой в банках больше не выдаётся. Эта программа распространялась на всех граждан и действовала только на новые квартиры и возведение домов, поэтому и приводила к росту цен на недвижимость, что в свою очередь добавляло проценты при подсчете инфляции в стране специалистами в сфере экономики.