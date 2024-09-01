ЦБ ужесточил правила выдачи необеспеченных кредитов

До этого стало известно, что за год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. По данным экспертов, доля предоставленных в январе и апреле ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи увеличилась более чем вдвое — с около 0,5% до 1,2%.