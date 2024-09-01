Белый дом поддержал эксперимент по контролю Росстандартом качества строительных товаров

При этом, по оценке Ассоциации по техрегулированию АССТР, годовой объем незаконного оборота фальсифицированного цемента только за 2022 год «составил 11,23 млн тонн (объем производства семи-восьми цементных заводов), что составляет 18,2% от общего годового объема потребления», а ущерб оценивался в 72 млрд руб. «Резкое увеличение доли незаконного оборота цемента (более чем в три раза по сравнению с показателями 2020 года (5,6%)) произошло в 2021 году. Оно приближается к показателям периода до введения обязательного подтверждения соответствия цемента», — констатировали в АССТР. Совокупный ущерб от фальсификата и контрафакта цемента, смесей, кабелей, радиаторов и последствий их использования, согласно пояснениям Минпромторга, с 2022 года можно оценить в сотни миллиардов рублей.