Вкус золота: в мире резко выросла цена на самый популярный драгметалл

Стоимость золота на Мосбирже 29 августа побила пятимесячный рекорд: за один грамм драгметалла давали 7,37 тыс. рублей. Выше она была только 12 апреля, когда за грамм золота на биржевой площадке давали 7,49 тыс. рублей. За последние пять дней цена на драгметалл поднялась сразу на 5%. Аналитики объясняют его подорожание возросшим спросом, связанным с нестабильностью мировой экономики. В связи с прогнозами рецессии в США инвесторы пытаются переложить свои деньги из долларовых активов в «вечные ценности», к котором относится и золото. Стоит ли обычным россиянам брать с них пример и какой именно вид вложений в драгметалл тогда выбрать, «МК» выяснил у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
— Как выглядит ситуация на российском рынке с точки зрения инвестора?
— Российский фондовый рынок падает: еще в мае индекс Мосбиржи доходил до уровня 3500, а сейчас находится на уровне 2700. После «смерти» льготной ипотеки с 1 июля наметился спад на рынке жилья: 17 июля был достигнут исторический максимум индекса московской недвижимости — 304 тыс. рублей за кв. м., а 28 августа этот индекс снизился до 294,1 тыс. рублей. Особенно рискованной покупка жилья становится на территориях, куда долетают беспилотники. Рубль закономерно слабеет, двигаясь к неоднократно достигнутому в 2022 и 2023 годах уровню 100 рублей за доллар. Но и перспективы доллара в свете ожидаемого снижения ставки ФРС не самые благоприятные. Ускоряющаяся инфляция, как саранча, съедает сбережения населения. Ставки по вкладам в рублях приближаются к 20% годовым, но риск очередного обвала рубля портит этот «праздник жизни».
— Правильно ли я понимаю, что именно на этом фоне и растет спрос на золото?
— Совершенно верно. Тем более что на рынке этого драгметалла — ралли. Цены на золото растут, как на дрожжах, успешно закрепившись на психологически значимом уровне $2500 за тройскую унцию. А профессиональные инвесторы и аналитики вовсю прогнозируют, что цена золота в 2025 году будет расти до $2600−2700 и даже до $3000 за унцию.
— Вы согласны с этими прогнозами?
— Полагаю, цена золота действительно продолжит расти, потому что сохраняется основная причина повышенного спроса на металл — геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также конфликт между США и КНР. Инвесторы реагируют на рост рисков уходом в наиболее безрисковые активы. А золото — один из основных защитных активов.
Кроме того, из-за «эпидемии» санкций центральные банки многих развивающихся стран все активнее используют золото в качестве альтернативы инвестициям в инструменты, выпущенные США и странами ЕС.
Так, в первом квартале этого года 1-е место по покупкам золота заняла Турция, увеличившая свой запас золота на 30,1 т, на 2-м — Китай (+27,1 т), на третьем — Индия (+18,5 т). Кроме того, растет спрос на золото и со стороны частных инвесторов. В результате стабильно высокого спроса цена золота и пробила уровень $2500 за тройскую унцию.
Плюс к тому уже в этом году может начаться снижение ставки ФРС, что будет способствовать ослаблению доллара и росту цены золота. Напомню брокерскую мудрость: «Доллар вниз — золото вверх».
— А риски у вложений в золото есть?
— Разумеется. То, что быстро растет, может столь же стремительно падать. Однако в условиях разгорающихся геополитических конфликтов предпосылок для такого падения не видно.
Чисто теоретически можно рассуждать о риске конфискации золота у населения. Например, во время Великой депрессии в 1933 году президент США Франклин Рузвельт подписал указ о конфискации у населения и организаций золота в слитках и монетах. За уклонение от сдачи золота был предусмотрен штраф до 10 000 долларов или тюремное заключение до 10 лет.
— Что можете посоветовать россиянам в сложившейся ситуации?
— Держать в золоте 5−10% своих сбережений. В нынешней ситуации можно и 20%. Причем не на счетах в драгметаллах, а в физическом золоте. Оптимально не в монетах, а в слитках, если хватит средств на их приобретение.