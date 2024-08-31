Вкус золота: в мире резко выросла цена на самый популярный драгметалл

Стоимость золота на Мосбирже 29 августа побила пятимесячный рекорд: за один грамм драгметалла давали 7,37 тыс. рублей. Выше она была только 12 апреля, когда за грамм золота на биржевой площадке давали 7,49 тыс. рублей. За последние пять дней цена на драгметалл поднялась сразу на 5%. Аналитики объясняют его подорожание возросшим спросом, связанным с нестабильностью мировой экономики. В связи с прогнозами рецессии в США инвесторы пытаются переложить свои деньги из долларовых активов в «вечные ценности», к котором относится и золото. Стоит ли обычным россиянам брать с них пример и какой именно вид вложений в драгметалл тогда выбрать, «МК» выяснил у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.