Вице-президент ЮАР сообщил о потребности страны в знаниях РФ в сфере энергетики

КЕЙПТАУН, 31 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика заинтересована в получении знаний и опыта в области энергетики от других стран БРИКС, включая Россию. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле на проходящей в Кейптауне ежегодной сессии Совета управляющих созданного БРИКС Нового банка развития (НБР).
«Мы особенно хотим учиться у России в создании и управлении линиями электропередач», — отметил он, добавив, что РФ имеет в этой области впечатляющие достижения. — Перед нами стоит задача расширить системы электропередач на западе и юго-западе ЮАР".
Программа расширения национальной сети электропередач связана, по словам Машатиле, с планами по созданию в ЮАР новых городов. «Крупные города являются центрами экономического роста, и мы намерены строить их для того, чтобы решить стоящие перед нами проблемы, в том числе по борьбе с бедностью», — отметил он.
Машатиле сказал, что ЮАР работает над увеличением объемов природного газа в энергетическом балансе страны. «Сейчас основная часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС, — отметил он. — Мы заинтересованы в расширении использования природного газа».
Новый банк развития был учрежден странами БРИКС на VI саммите объединения в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Членами НБР являются восемь стран: Бангладеш, Бразилия, Египет, Индия, КНР, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия и ЮАР. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.