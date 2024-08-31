Вице-президент ЮАР сообщил о потребности страны в знаниях РФ в сфере энергетики

Программа расширения национальной сети электропередач связана, по словам Машатиле, с планами по созданию в ЮАР новых городов. «Крупные города являются центрами экономического роста, и мы намерены строить их для того, чтобы решить стоящие перед нами проблемы, в том числе по борьбе с бедностью», — отметил он.