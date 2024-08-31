Торговый домик в деревне: как привлечь кадры в село

Аграрная отрасль РФ только в прошлом году потеряла 200 тыс. работников, заявила на I всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024» в Казани министр Оксана Лут. В этих условиях Минсельхоз РФ прорабатывает программу привлечения работников на село, причем начать формирование кадрового резерва планирует прежде всего с учащихся сельских школ. По ее словам, принято решение о том, чтобы к 2030 году все находящиеся в ведении Минсельхоза вузы имели агроклассы, «для того чтобы вести детей, которые находятся на сельской территории». Все опрошенные специалисты сходятся в одном — в сельских местностях необходимо создавать условия в комплексе: комфортное жилье, достойный уровень дошкольного и школьного образования детей, возможность проводить досуг и заниматься спортом. Плюс господдержка по направлениям и интересам, которыми люди хотят заниматься. Подробности — в материале «Известий».