Торговый домик в деревне: как привлечь кадры в село

Аграрная отрасль РФ только в прошлом году потеряла 200 тыс. работников, заявила на I всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024» в Казани министр Оксана Лут. В этих условиях Минсельхоз РФ прорабатывает программу привлечения работников на село, причем начать формирование кадрового резерва планирует прежде всего с учащихся сельских школ. По ее словам, принято решение о том, чтобы к 2030 году все находящиеся в ведении Минсельхоза вузы имели агроклассы, «для того чтобы вести детей, которые находятся на сельской территории». Все опрошенные специалисты сходятся в одном — в сельских местностях необходимо создавать условия в комплексе: комфортное жилье, достойный уровень дошкольного и школьного образования детей, возможность проводить досуг и заниматься спортом. Плюс господдержка по направлениям и интересам, которыми люди хотят заниматься. Подробности — в материале «Известий».
Вера в село
В настоящее время, по оценкам Минсельхоза, в агропромышленном комплексе России занято порядка 6 млн человек. Вместе с тем выполнение поставленной президентом задачи по увеличению производства продукции АПК на четверть к 2030 году требует привлечения дополнительных кадровых ресурсов, отмечают в министерстве.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства ведется работа по формированию комплексной системы аграрного образования — от школьной скамьи через среднее профессиональное и высшее образование до работодателя, сообщили «Известиям» в Минсельхозе РФ. Во многих сельских школах уже созданы агротехнологические классы, где ученики получают базовые знания и навыки для поступления в сельскохозяйственные средние профессиональные и высшие учебные заведения. Кроме того, в 2024 году в восьми регионах России появится 21 пилотная школа, закрепленная за профильными вузами.
Драйвером всей образовательной цепи должны стать именно работодатели, уверены в Минсельхозе. Ведомство компенсирует производителям до 90% затрат на целевое обучение и прохождение практики по сельскохозяйственным специальностям.
При этом сейчас в рамках разрабатываемого национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» формируется федеральный проект «Кадры в АПК».
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член общественного совета Минсельхоза России Сергей Соколов замечает, что если, начиная с агроклассов, молодой человек понимает, что «село — это не глушь, он не оторван от жизни, становится инженером, изобретателем, эффективным управляющим, тогда и появляется тяга у молодых людей оставаться там, где они родились».
— Селу нужны кадры в разных сферах, поэтому здесь вижу хорошим вариантом распределение выпускников по окончании сузов и вузов в учреждения на селе, — сказал «Известиям» вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
По его мнению, также требуется хорошая сеть сбыта фермерской продукции, особенно для отдаленных деревень. Город между тем должен обеспечивать село качественными предметами быта, современной техникой для работы на земле и обслуживания животных комплексов.
— Крестьяне давно уже бьют тревогу по поводу кадров в сельской местности, но сейчас дефицит работников в аграрном секторе достиг угрожающих масштабов, — говорит заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Николай Гончаров. — Увы, но могу утверждать, исходя из своего опыта, с вероятностью 99,9%, горожане в село не поедут. Единственный вариант решения проблемы — работать с сельской молодежью. Они наши потенциальные кадры. Их надо мотивировать оставаться на малой родине, чтобы им не приходилось ехать в мегаполисы за длинным рублем.
По его мнению, первый инструмент для преодоления нехватки рабочих рук в АПК — оперативный. И это привлечение граждан из дружественных стран СНГ. При этом нужно законодательно определить порядок и условия их пребывания в нашей стране, подчеркивает депутат.
Основополагающим фактором для удержания кадров является доступное комфортное жилье, считает член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. По ее словам, современное село точно так же требует глобальной государственной программы реновации, как и современный город.
Сейчас, по оценкам сенатора, примерно две трети жилищного фонда в сельской местности в основном является неблагоустроенным. Причем речь идет о самых естественных для XXI века удобствах. Собеседница отмечает, что, например, туалет в квартире или доме есть у 60,9% сельских жителей, туалет в отдельно стоящей постройке — у 38,2%, а в маленьких деревнях — у 56,6%. К централизованной канализации в маленьких деревнях доступ имеют 8% жителей, а по деревням в целом — около 25%.
Менять имидж
— Факт, но работа на селе достаточно тяжелая, имидж у нее сейчас плохой, — отмечает первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов. — Профориентация действительно крайне важна, как и показ того, что село меняется.
Ситуация с кадрами в аграрной отрасли сложная, констатирует руководитель практики «Оборудование и АПК» в Ancor Борис Воронков. По данным исследования восприятия бренда работодателя «Талантист», в котором было опрошено более 20 тыс. человек по всей стране, привлекательность сельского хозяйства невысокая. Прежде всего по причинам территориальной удаленности, негибких условий труда и отсутствия баланса работы и личной жизни. Жители сел и деревень, уезжая учиться в вузы в города, во многих случаях не хотят возвращаться обратно.
— Важно привлекать внимание к популяризации работы в сельском хозяйстве, начиная со школьной скамьи, — говорит Воронков. — Большую роль играют целевое обучение, развитие сельской ипотеки и дальнейшая работа по улучшению условий жизни. Развитие технологий дает всё больше возможностей в том числе для женщин в сельском хозяйстве в профессиях, которые традиционно считались мужскими.
Член комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Петр Коротченко полагает, что развитие сельского образа жизни невозможно без бережного отношения к личным подсобным хозяйствам, фермерству и малым предприятиям, которые являются за счет своих общинных и родственных связей базой для сохранения и развития сельского образа жизни.
Завкафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина призывает к формированию системы льгот для молодежи, желающей работать в сельской местности.
— Для нормального функционирования экономики нужны новые, более многочисленные поколения. Или мигранты, — говорит член ОС Минсельхоза РФ Бабкен Испирян. — Любой механизатор сейчас получает больше рядового сотрудника банка или кассира супермаркета, он живет в собственном доме со всеми удобствами на природе.
Ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев выделяет три условия для привлечения кадров: достойная зарплата, условия и атмосфера. К условиям относятся жилье, социальная и коммунальная инфраструктура, транспортная доступность, интернет.
Мировой опыт спасения села
По данным Всемирного банка, около 56% населения мира проживает в городах и в рамках умеренного прогноза к 2050 году эта доля увеличится до 68%. Согласно исследованию аналитической группы Oxford Economics, к этому же периоду численность жителей 1000 крупнейших городов мира составит 33% от населения планеты, а количество мегаполисов с населением свыше 10 млн увеличится в три раза. С точки зрения демографии данный процесс крайне негативный, замечает директор ЦЭМИ РАН, член комиссии Госсовета РФ Альберт Бахтизин.
В связи с этим правительства многих стран разрабатывают различные механизмы для привлечения жителей в сельские территории, но ничего лучше финансового стимулирования пока не придумано. Так, правительство Японии в рамках проекта Garden City Nation предлагает 1 млн иен ($6900 по актуальному курсу) на ребенка семьям, переезжающим из Большого Токио в сельские районы с целью снижения нагрузки на эту агломерацию с населением 37 млн человек. Однако на данный момент мера признана неэффективной из-за проблем с трудоустройством в сельской местности и разницей в доходах между столицей и провинциальными районами.
В американском штате Вермонт для восполнения нехватки рабочей силы предоставляются единоразовые субсидии в размере $7500 на человека. Правительство Испании выделило около €10 млрд на борьбу с сокращением численности сельского населения. Предполагается, что эти денежные средства пойдут на создание новых рабочих мест на проблемных территориях.
В 2020 году в Португалии запущена программа грантов для сельских жителей Emprego Interior MAIS, которая предусматривает финансовую помощь от государства в случае переезда в размере €4827. Для большинства португальских деревень этой суммы будет достаточно для покрытия годовой арендной платы за небольшой дом. При этом участникам программы необходимо оставаться на новом местожительстве как минимум один год. Местные органы власти в ряде регионов Италии предлагают дома по цене €1 с целью стимулирования людей переезжать в сельские поселения.
Расчеты, проведенные ЦЭМИ РАН совместно с Институтом демографической политики им. Д. И. Менделеева с использованием цифрового двойника социальной системы России, показали, что деурбанизация и решение квартирного вопроса для нашей страны — это самые действенные меры, чтобы в некоторой степени решить острейшую проблему демографии. Причем деурбанизация уже не кажется чем-то противоестественным и невозможным.