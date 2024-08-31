Стало известно, где живет больше всего миллионеров

США — один из немногих рынков, где рост благосостояния ускорился с 2010 года по сравнению с предыдущим десятилетием, отмечают аналитики UBS. Так, средний рост благосостояния в Штатах вырос с 3,7% в период с 2000 по 2010 год до почти 6,3% в период с 2010 по 2023 год.