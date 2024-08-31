Россия сохранила мировое лидерство в экспорте газа

По СПГ Россия — на четвертой позиции: страна экспортировала 31,4 миллиона тонн, согласно отчету Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL). При этом Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ. В июле Россия почти обошла по объему экспорта СПГ США. Этот вид топлива не находится под санкциями, и крупным потребителям в Европе выгоднее покупать российский газ — он дешевле американского. Кроме того, налаженная инфраструктура делает транспортировку проще и удобнее.