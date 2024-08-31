Продать ипотечную квартиру в сентябре станет проще

Напоминаем, что соответствующий документ внесли в Государственную Думу еще в 2020 году, однако нижняя палата парламента приняла закон только в конце мая.
Банк России принимал участие в разработке документа.
«Ипотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком», — пояснял регулятор.
Согласно закону, клиент может сообщить банку о своем намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, а тот, в свою очередь, установит минимальную цену и предельные сроки продажи. При этом, если цена окажется выше задолженности, то разница останется у ипотечника. Кроме того, самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора.
Закон также предусматривает случаи, при которых кредитор имеет право отказать в самостоятельной продаже. Например, если процесс обращения взыскания уже запущен или происходит банкротство залогодателя или залогодержателя, либо если имущество уже является залогом по другим договорам.
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