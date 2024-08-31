Продать ипотечную квартиру в сентябре станет проще

Согласно закону, клиент может сообщить банку о своем намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, а тот, в свою очередь, установит минимальную цену и предельные сроки продажи. При этом, если цена окажется выше задолженности, то разница останется у ипотечника. Кроме того, самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора.