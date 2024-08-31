«Пираты» vs платная подписка: готовы ли пользователи платить за уникальный видеоконтент

Но чтобы платная подписка действительно заинтересовала пользователей, необходимо соблюсти несколько условий. Так, по данным исследования Vision, 71% жителей России отметили, что отсутствие нужного контента в свободном доступе является причиной для оформления платной подписки. 76% респондентов назвали главным драйвером для оформления подписки её включение в пакет без увеличения цены. 65% опрошенных согласны заплатить онлайн-сервисам в обмен на получение специального промокода или бонуса. А 58% требуют от площадок приемлемой цены за их услуги. При этом более половины пользователей онлайн-платформ отмечают, что для них важен широкий выбор контента.