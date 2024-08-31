Новый банк развития примет участие в саммите БРИКС в Казани

КЕЙПТАУН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф будет участвовать в предстоящем в октябре в Казани саммите БРИКС, который пройдет под председательством России. Об этом она сообщила, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам трехдневной работы сессии Совета управляющих НБР в Кейптауне.
«Я поеду в Казань и буду участвовать в работе саммита БРИКС в Казани, — заявила Руссефф. — Банк представит участникам саммита БРИКС свой доклад».
Руссефф сообщила, что рассматривается вопрос принятия в НБР некоторых стран, и в этой связи она назвала Алжир в качестве страны, членство которой нашло поддержку со стороны банка. «Есть заявки от различных стран на вступление в НБР, они рассматриваются», — сказала Руссефф. Президент отказалась назвать другие страны, которые добиваются принятия в НБР, и не назвала их общее число. «Идет оценка различных сторон экономики стран-претендентов на членство в НБР, — отметила она. — Безусловно, для стран — членов БРИКС процесс вступления в НБР является более простым. При этом за пределами БРИКС наша основная ответственность распространяется на страны глобального Юга».
Президент банка объявила также, что очередная сессия Совета управляющих НБР пройдет в 2025 году в Бразилии.
Банк, основанный БРИКС
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в бразильском Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк имеет собственный капитал в размере $100 млрд. Его ценные бумаги имеют международный кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+» от S&P Global Ratings, что позволяет НБР эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.
За годы своей работы банк одобрил более 105 проектов в общей сложности на сумму свыше $34,8 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. Собственный капитал банка достигает $100 млрд.
За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов, приняв Египет, ОАЭ и Бангладеш. Ожидается, что после завершения необходимых процедур в банк будет принят Уругвай.
Сессия Совета управляющих, который состоит из глав и представителей Минфинов стран-членов, созывается один раз в год. В его состав входят восемь человек, которые имеют полномочия от своих национальных правительств. Штаб-квартира НБР расположена в Шанхае.