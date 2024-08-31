Новый банк развития примет участие в саммите БРИКС в Казани

Руссефф сообщила, что рассматривается вопрос принятия в НБР некоторых стран, и в этой связи она назвала Алжир в качестве страны, членство которой нашло поддержку со стороны банка. «Есть заявки от различных стран на вступление в НБР, они рассматриваются», — сказала Руссефф. Президент отказалась назвать другие страны, которые добиваются принятия в НБР, и не назвала их общее число. «Идет оценка различных сторон экономики стран-претендентов на членство в НБР, — отметила она. — Безусловно, для стран — членов БРИКС процесс вступления в НБР является более простым. При этом за пределами БРИКС наша основная ответственность распространяется на страны глобального Юга».