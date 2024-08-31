Мировые цены на кофе вырастут из-за серьезной засухи в Бразилии

Летом этого года ключевые сельскохозяйственные районы Бразилии поражены засухой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
Нынешнее лето такое же, как в 1981 году, сообщает Национальный центр мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN) Бразилии.
Согласно прогнозам синоптиков, дождей можно не ждать еще две недели. На это время приходится период цветения кофейных деревьев.
Аналитики предполагают, что из-за проблем с цветением будут потери урожая.
С начала 2024 года цены на арабику поднялись более чем на 30%.