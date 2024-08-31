Китайский овернайт. С чем связан дефицит юаней на российском рынке

В чем причина всплеска «Ъ FM» рассказала зампред Ланта-банка Ирина Рысь: "Юаней не хватает, то есть это локальный всплеск на межбанковском рынке, и ставки действительно высоки. Но это абсолютно локальная ситуация, которая будет сглажена в начале сентября. Завершаются расчеты, и получилось так, что одновременно расчеты по достаточно большому количеству контрактов именно в конце месяца совпали на один день. Думаю, участники рынка, и в том числе внешнеэкономических взаимоотношений, в следующий раз будут эту ситуацию иметь в виду и не назначать какие-то конкретные значительные суммы расчетов именно на конец месяца.
Импортеры, которым срочно потребовались юани, и банки просто оказались не готовы к такому концентрированному спросу. Потребности экспортеров не совпали с потребностями импортеров. Поэтому на следующий месяц участники внешнеэкономической деятельности просто не будут назначать сделки на последний день месяца и таким образом нивелируют те сумасшедшие ставки, которые возникли на межбанковском рынке".
Это не первый аномальный всплеск ставок по краткосрочным кредитам. Предыдущий рекорд был установлен 12 июня, когда под американские санкции подпала Мосбиржа и отвечающий за валютные операции Национальный клиринговый центр. Ситуация повторилась и в начале августа, когда заемщику предлагали юани под 20%. После этого ЦБ стал предоставлять рынку больше китайской валюты по собственному каналу. Но кардинально ситуация не изменилась, говорит зампред Фора-банка Дмитрий Орлов: "По моей информации, ничего существенно не поменялось. То есть становится только хуже. Улучшений нет, как и глобальных трендов, которые бы могли переломить ситуацию.
Поиск решений — это, конечно же, прерогатива не коммерческих банков. Раз уж мы говорим о том, что надо обеспечивать страну ликвидной валютой, то давайте думать над этим совместно.
Ситуация на самом деле очень динамическая".
Курс юаня при этом остается стабильным. По подсчетам Мосбиржи, за месяц китайская валюта подорожала всего на 21 коп.