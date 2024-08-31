Китайский овернайт. С чем связан дефицит юаней на российском рынке

В чем причина всплеска «Ъ FM» рассказала зампред Ланта-банка Ирина Рысь: "Юаней не хватает, то есть это локальный всплеск на межбанковском рынке, и ставки действительно высоки. Но это абсолютно локальная ситуация, которая будет сглажена в начале сентября. Завершаются расчеты, и получилось так, что одновременно расчеты по достаточно большому количеству контрактов именно в конце месяца совпали на один день. Думаю, участники рынка, и в том числе внешнеэкономических взаимоотношений, в следующий раз будут эту ситуацию иметь в виду и не назначать какие-то конкретные значительные суммы расчетов именно на конец месяца.