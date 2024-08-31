Стало известно, какие российские товары пользуются популярностью в Китае

Он напомнил, что Китай традиционно покупает энергетические ресурсы в РФ и их производные (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь). На эти товары приходится до 70% китайского импорта из РФ.
Резкий скачок наблюдался по итогам 2023 году в закупках алюминия и драгоценных металлов, что было обусловлено сложившейся рыночной конъюнктурой.
Также в структуре российского экспорта в Китай стремительно увеличились объемы поставок продукции аграрно-промышленного комплекса, отмечает эксперт. В 2023 году рост составил 53%, достигнув 914 млрд рублей в годовом выражении.
Быстрее всего рос экспорт мороженой рыбы, рапсового масла, ракообразных, подсолнечного масла и соевых бобов. Кроме того, Россия стала ключевым поставщиком пшеницы на китайский рынок.
По словам эксперта, российские продукты, несмотря на специфику вкусовых пристрастий, пользуются устойчивым спросом и положительной репутацией среди китайцев.
Стоит также отметить, что ключевые поставщики мяса на китайский рынок — Австралия, Новая Зеландия и Латинская Америка — становятся «политически» ненадежными. Поэтому ожидается рост поставок российской продукции животноводства на китайский рынок.
Рост импорта продовольствия и энергетических ресурсов в Китае объясняется стратегическими причинами.
«Дело в том, что стране необходимо гарантировать два “вида” безопасности — энергетическую и продовольственную. Ни в области энергетики, ни в продовольственной сфере Китай не может обеспечить свои внутренние потребности», — объясняет эксперт.
А многие традиционные страны-поставщики активно присоединяются к постепенно усиливающейся торговой войне против Китая.
«Россия становится естественным партнером Китая. Причин, которые изменят эту конъюнктуру, не наблюдается, а значит, подавляющую часть российского экспорта в КНР будут по-прежнему составлять энергетические ресурсы и продукция АПК», — подытожил Олег Ремыга.
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