Как отказаться от хранения биометрических данных в 2024 году

Также написать заявление на отказ от хранения биометрических данных можно в МФЦ. Для этого необходимо прийти туда с паспортом. Если в какой-то момент вы передумаете, и решите дать разрешение на использование биометрии — это также легко сделать, также обратившись с заявлением в МФЦ.