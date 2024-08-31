Как отказаться от хранения биометрических данных в 2024 году

Биометрические данные человека могут использоваться в различных организациях для получения услуг. Отказаться от их хранения можно в любой момент, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
По его словам, есть два типа биометрических данных. Первые гражданин может предоставить самостоятельно через Госуслуги. Это дает ему возможность, например, получить электронную сим-карту.
Вторая категория — подтвержденная биометрия, которую собирают сотрудники банков. Она приравнивается уже к паспорту и позволяет, к примеру, получить кредит, сделать электронную подпись или получить услуги у нотариуса.
К биометрическим данным россияне относятся неоднозначно. Их главная задача снизить количество мошеннических действий, обеспечив повышенный уровень безопасности, ведь биометрические данные очень сложно подделать.
«Тем не менее, такие случаи есть, например, существуют специальные приложения, которые достаточно успешно могут подделывать голос
и т. д.В связи с этим у многих граждан возникают опасения по поводу передачи куда-либо своих биометрических данных», — поясняет эксперт.
Как указывает Петр Гусятников, государство поощряет их сбор, но не обязывает этого делать. Поэтому при желании человек в любой момент может отказаться от хранения своих биометрических данных. Это не нарушит права граждан на предоставление каких-либо услуг.
Отказаться от хранения биометрии можно несколькими способами. Самый простой — сделать это в личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Биометрия». Если там есть какие-то данные, то их можно удалить, нажав одну кнопку.
«Для того, чтобы удалить данные полностью, необходимо посетить учреждение, через которое они были собраны для того, чтобы отозвать согласие на обработку биометрических данных. Тогда они будут полностью удалены в системе ЕБС (единая биометрическая система)», — говорит юрист.
Также написать заявление на отказ от хранения биометрических данных можно в МФЦ. Для этого необходимо прийти туда с паспортом. Если в какой-то момент вы передумаете, и решите дать разрешение на использование биометрии — это также легко сделать, также обратившись с заявлением в МФЦ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева