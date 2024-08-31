Цифровой рубль расширяет горизонт

Кроме того, он обратил внимание на то, что ЦБ неоднократно говорил о конкуренции в работе с цифровым рублем, которую банкам могут составить небанковские поставщики платежных услуг (НППУ). «Теоретически это действительно может случиться. Развитие таких НППУ — это мировой тренд, к тому же у них ниже издержки, более мягкое регулирование, так что они могут предложить клиентам более выгодные условия работы: ниже комиссии, более гибкое реагирование на запросы клиентов», — говорит Алексей Войлуков. Однако, по его мнению, переоценивать эту угрозу пока не стоит. «Во-первых, самих НППУ на российском рынке пока не существует, даже закон о них еще не принят, он только внесен и не прошел даже первое чтение, а во-вторых, банки наверняка будут лоббировать ужесточение регулирования для НППУ», — заключает эксперт.