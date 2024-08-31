Цифровой рубль расширяет горизонт

В пятницу, 30 августа, Банк России объявил, что с 1 сентября стартует второй этап пилота цифрового рубля. В рамках него будет существенно расширен круг участников: количество физлиц вырастет с 600 до 9 тыс. человек, а юрлиц — с 22 до 1,2 тыс. Расширится и функционал операций: к ним добавятся переводы между юрлицами и оплата по динамическому QR-коду.
А вот анонсированного ранее расширения числа банков, участвующих во втором этапе пилота, не произошло. Ранее ЦБ объявлял о том, что еще 19 банков готовы к нему присоединиться, но с новыми задачами будут справляться все те же 12 банков, которые были на первом этапе.
Банки—участники пилота утверждают, что готовы к увеличению количества клиентов, совершающих операции с цифровым рублем. Так, по словам зампреда правления банка «Дом.РФ» Николая Козака, на текущий момент инфраструктура банка полностью готова к дальнейшему масштабированию пилота. «Ключевая задача, над которой ведется работа сейчас, — выполнение необходимых требований по информбезопасности, включая настройку защищенных каналов связи для проведения операций», — говорит он. В свою очередь, директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов отмечает, что благодаря масштабированию проекта банки смогут более качественно проверить текущий функционал на платформе цифрового рубля и работоспособность архитектуры финансового посредника, увеличив количество торгово-сервисных предприятий, которые принимают цифровой рубль, и количество участников—физических лиц, совершающих операции. «Операции будут добавляться по мере внедрения новых сервисов. Вряд ли нагрузка на банки возрастет, учитывая успешные операции по универсальному QR-коду, который в будущем будет использоваться и для цифрового рубля», — рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Эксперты обращают внимание, что полноценно вторым этапом пилота цифрового рубля добавление двух новых операций и расширение количества клиентов назвать сложно. Это все равно трансакции со счета на счет, хотя с точки зрения потребительского функционала это существенное расширение. Виктор Достов также отметил, что невключение новых банков в пилот может быть связано с тем, что это требует от них существенных затрат. «Не все банки готовы инвестировать на пилотной стадии, да и в связи с закрытым характером проекта большинство игроков предпочтут подождать до промышленной стадии», — говорит он.
В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что отсутствие новых банков в пилоте может свидетельствовать о том, что существуют нерешенные глобальные проблемы, из-за которых то ли регулятор не может увеличить количество участвующих в пилоте банков, то ли сами банки не готовы подключаться к пилоту в его нынешнем формате.
Кроме того, он обратил внимание на то, что ЦБ неоднократно говорил о конкуренции в работе с цифровым рублем, которую банкам могут составить небанковские поставщики платежных услуг (НППУ). «Теоретически это действительно может случиться. Развитие таких НППУ — это мировой тренд, к тому же у них ниже издержки, более мягкое регулирование, так что они могут предложить клиентам более выгодные условия работы: ниже комиссии, более гибкое реагирование на запросы клиентов», — говорит Алексей Войлуков. Однако, по его мнению, переоценивать эту угрозу пока не стоит. «Во-первых, самих НППУ на российском рынке пока не существует, даже закон о них еще не принят, он только внесен и не прошел даже первое чтение, а во-вторых, банки наверняка будут лоббировать ужесточение регулирования для НППУ», — заключает эксперт.