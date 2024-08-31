Банк БРИКС одобрил кредит ЮАР на проекты в сфере водоснабжения

ШАНХАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) одобрил предоставление кредита Южной Африке в размере $1 млрд для финансирования инфраструктуры для водоснабжения и обеспечения санитарии. Соответствующее решение было принято на состоявшемся 29 августа 44-м заседании Совета директоров НБР, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финансового учреждения.
Кредит выделен в рамках гранта южноафриканского правительства на муниципальную инфраструктуру. «Фокусируясь на обеспечении доступа к услугам водоснабжения и санитарии, Муниципальная программа водоснабжения и санитарии согласуется с Национальным генеральным планом Южной Африки по водоснабжению и санитарии до 2030 года», — указывается в заявлении пресс-службы банка. Программа согласована с общей стратегией НБР и ключевыми направлениями деятельности банка, которые включают финансирование инфраструктуры водоснабжения и санитарии, что облегчает всеобщий доступ к чистой питьевой воде и надлежащим санитарным условиям в странах — членах банка.
Кроме того, Совет директоров НБР одобрил предоставление базирующемуся в Шанхае Банку коммуникаций и финансового лизинга (BCFL) займа в размере $150 млн для реализации проекта по транспортировке СПГ. Средства пойдут на приобретение как минимум трех СПГ-танкеров, что позволит удовлетворить растущий спрос на этот вид топлива в Китае. Кредит НБР поможет BCFL расширить свой портфель «зеленого» лизинга.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил более 100 проектов в общей сложности на сумму свыше $33 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов, к которым уже официально присоединился Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. После завершения необходимых процедур войти в состав членов должен и Уругвай.