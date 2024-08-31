Банк БРИКС одобрил кредит ЮАР на проекты в сфере водоснабжения

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил более 100 проектов в общей сложности на сумму свыше $33 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов, к которым уже официально присоединился Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. После завершения необходимых процедур войти в состав членов должен и Уругвай.