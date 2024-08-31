Американские инвесторы раскрыли карты. Как проходит обмен замороженными активами

И не исключено, что сроки вновь пролонгируют, допускает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: "Сам факт того, что Минфин США подлил действие лицензии на операции с подсанкционной Мосбиржей до 12 октября, уже указывает на то, что тот раунд обмена замороженными активами, который имел место в августе, не финальный, и будет еще один, может быть, даже два. Американские инвесторы владели российскими бумагами на $30 млрд. За два года владение снизилось. И во многом это выход вообще иностранных инвесторов из российских ценных бумаг в капиталах крупных компаний с большим дисконтом, по сути, высаживание нерезидентов недружественных из своего капитала. Небольших розничных инвесторов было не очень много.