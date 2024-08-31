Американские инвесторы раскрыли карты. Как проходит обмен замороженными активами

И не исключено, что сроки вновь пролонгируют, допускает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев: "Сам факт того, что Минфин США подлил действие лицензии на операции с подсанкционной Мосбиржей до 12 октября, уже указывает на то, что тот раунд обмена замороженными активами, который имел место в августе, не финальный, и будет еще один, может быть, даже два. Американские инвесторы владели российскими бумагами на $30 млрд. За два года владение снизилось. И во многом это выход вообще иностранных инвесторов из российских ценных бумаг в капиталах крупных компаний с большим дисконтом, по сути, высаживание нерезидентов недружественных из своего капитала. Небольших розничных инвесторов было не очень много.
Понятно, что, наверное, все 30 млрд. к обмену вряд ли будут поданы, потому что многие граждане США тоже опасаются риска персональных санкций за взаимодействие с подсанкционными лицами юридическими, коими являются и Мосбиржа, и НРД. Думаю, что если порядка 20−30% этой суммы может быть подано на обмен, это уже можно будет считать успехом.
Подозреваю, что если эта схема рабочая, то рано или поздно будут и другие этапы обмена. Возможно, продлится действие лицензии Минфина США на действия с НДР".
О завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестпалата» сообщила 13 августа. По данным организатора торгов, нерезиденты выкупили только четверть активов, которые планировали продать россияне — примерно на 8 млрд руб. из 35 млрд руб. Во второй волне обмена заблокированными активами смогут участвовать только старые заявки, которые брокеры собирали еще весной.
Причем не все из них будут реализованы, уверен юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов: «Новый раунд обмена, который объявила “Инвестиционная палата”, так называемый второй этап, не требует от инвесторов каких-то дополнительных действий. То есть те инвесторы, которые подали заявки в рамках первого раунда и не получили по ним исполнения, то есть их активы не были реализованы, они не получили денежные средства, их заявки, которые были поданы ранее, будут автоматически предъявлены к исполнению, их активы будут предъявлены к продаже.
При этом механизм второго этапа предполагает возможность отозвать ранее поданную заявку, чтобы не участвовать в нем. Поэтому в данном случае все должно быть реализовано без какого-либо дополнительного участия от инвесторов. Для тех, кто не заявил их раньше, к сожалению, дополнительный период не предусмотрен.
Также необходимо понимать, нет гарантии, что именно в этом раунде реализуется 100% от нереализованных ранее активов".
По информации РБК, рыночная стоимость замороженного портфеля американских инвесторов в России выросла из-за курса рубля, который за год снизился более чем на 20% относительно к доллару. А также из-за рублевого фондового индекса России, который поднялся почти на 12%.