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Юрист напомнил дачникам о штрафах за сорняки на участке

Дачникам за заросший сорняками участок грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«За участок, сильно заросший сорняками, может быть наложен штраф от 300 рублей до пяти тысяч рублей в зависимости от вида растений. Также запрещено выращивать растения, содержащие наркотические или психотропные вещества», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что наказанием за растения с наркотическими или психотропными веществами может быть как штраф в размере до 15 тысяч рублей, так и арест до 15 суток.

«Массовое выращивание таких растений может повлечь уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. За культивирование запрещенных растений в особо крупном размере можно получить до восьми лет лишения свободы», — добавил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».