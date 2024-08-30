Юрист напомнил дачникам о штрафах за сорняки на участке

«За участок, сильно заросший сорняками, может быть наложен штраф от 300 рублей до пяти тысяч рублей в зависимости от вида растений. Также запрещено выращивать растения, содержащие наркотические или психотропные вещества», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что наказанием за растения с наркотическими или психотропными веществами может быть как штраф в размере до 15 тысяч рублей, так и арест до 15 суток.
«Массовое выращивание таких растений может повлечь уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. За культивирование запрещенных растений в особо крупном размере можно получить до восьми лет лишения свободы», — добавил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».